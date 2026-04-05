„Clown“ mit Waffe drohte lautstark: Cobra-Einsatz!

Das bedrohliche Verhalten wurde zur Mittagszeit von vielen Passanten wahrgenommen und rief zahlreiche Polizeikräfte auf den Plan. Ziel des Mannes dürfte auch die örtliche Polizeiinspektion gewesen sein, die er mit Gewalt betreten wollte, wie Sprecher Leo Josefus der „Krone“ bestätigte. Davor dürfte er ein im Freien abgestelltes Polizeifahrzeug beschädigt und eine Fensterscheibe eingeschlagen haben.