„So ist das Leben“: Hiobsbotschaft im ÖSV-Team!

Bitterer Rückschlag

Für Dornauer ist die Verletzung besonders bitter. Der Zillertaler hatte sich zuletzt im Europacup etabliert und galt als große ÖSV-Hoffnung im Speed-Bereich. Sein Weg in den Skisport verlief dabei alles andere als klassisch: Noch vor sieben Jahren stand er auf dem Fußballplatz für die SVG Mayrhofen im Einsatz.