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„So ist das Leben“: Hiobsbotschaft im ÖSV-Team!

Ski Alpin
06.04.2026 08:18
Im Super-G in Saalbach fuhr Armin Dornauer in die Top 20, sein letztes Rennen für längere Zeit.
Im Super-G in Saalbach fuhr Armin Dornauer in die Top 20, sein letztes Rennen für längere Zeit.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Hiobsbotschaft im ÖSV-Team! Speed-Spezialist Armin Dornauer hat sich beim Europacup-Finale in Saalbach schwer verletzt. Der Tiroler fällt monatelang aus.

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Ein Kreuzbandriss zwingt den 25-Jährigen nun zu einer langen Pause. Dornauer zog sich die schwere Verletzung beim Europacup-Finale in Saalbach zu und wurde bereits in der Privatklinik Hochrum operiert. ,Wie lange er genau ausfallen wird, ist noch offen. Mindestens ein halbes Jahr Pause gilt jedoch als wahrscheinlich.

„Das ist nicht, was ich am Ende der Saison teilen wollte, aber so ist das Leben“, schrieb er auf Instagram.

Bitterer Rückschlag
Für Dornauer ist die Verletzung besonders bitter. Der Zillertaler hatte sich zuletzt im Europacup etabliert und galt als große ÖSV-Hoffnung im Speed-Bereich. Sein Weg in den Skisport verlief dabei alles andere als klassisch: Noch vor sieben Jahren stand er auf dem Fußballplatz für die SVG Mayrhofen im Einsatz.

Große Unterstützung aus dem Team
Nach der Diagnose ließ die Unterstützung nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Teamkollegen meldeten sich mit Genesungswünschen. Unter anderem Lukas Feurstein, Nina Ortlieb, Franziska Gritsch und Ariane Rädler wünschten dem 25-Jährigen eine rasche Rückkehr.

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