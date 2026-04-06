Pleite im Play-off-Kampf: Celtics „am Ende besser“

„Obwohl wir einiges liegen gelassen und am Rebound unterlegen waren, haben wir das Spiel bis zum Schlussviertel mit viel Einsatz offen gehalten“, sagte der 30-jährige Center aus Wien. „Am Ende war Boston aber besser und hat seine Qualität ausgespielt.“ Erst ein 6:16-Start in die letzten zwölf Minuten hatte die Raptors auf die Verliererstraße gebracht. Ja‘kobe Walter führte Toronto mit 16 Punkten an.