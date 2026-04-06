Pleite im Play-off-Kampf: Celtics „am Ende besser“

Die Toronto Raptors haben am Ostersonntag (Ortszeit) im vorletzten Auswärtsspiel der regulären Saison in der National Basketball Association (NBA) bei den Boston Celtics 101:115 verloren. Jakob Pöltl bilanzierte mit 14 Punkten und zwei Rebounds in 20:05 Einsatzminuten. Die Kanadier liegen mit 43:35-Siegen bei noch vier ausstehenden Partien auf Platz sieben in der Eastern Conference. Die besten sechs qualifizieren sich direkt für das Play-off.
„Obwohl wir einiges liegen gelassen und am Rebound unterlegen waren, haben wir das Spiel bis zum Schlussviertel mit viel Einsatz offen gehalten“, sagte der 30-jährige Center aus Wien. „Am Ende war Boston aber besser und hat seine Qualität ausgespielt.“ Erst ein 6:16-Start in die letzten zwölf Minuten hatte die Raptors auf die Verliererstraße gebracht. Ja‘kobe Walter führte Toronto mit 16 Punkten an.
Siege für Charlotte und Orlando
Das Restprogramm der Raptors vor der K.o.-Phase umfasst zunächst zwei Heimspiele gegen Miami Heat (41:37) am Dienstag und Donnerstag. Am Freitag sind die Kanadier bei den New York Knicks zu Gast, ehe sie zum Abschluss am Sonntag die Brooklyn Nets empfangen.
Die Charlotte Hornets (43:36) gewannen bei den Minnesota Timberwolves 122:108 und damit zum vierten Mal hintereinander. Mit Orlando Magic (42:36) blieb durch ein 112:108 bei den New Orleans Pelicans auch ein weiterer Verfolger der Raptors siegreich.
45-Punkte-Gala von Cooper Flagg
Der 19-jährige Cooper Flagg ließ seinem 51-Punkte-Auftritt gegen Orlando vom Freitag eine weitere Gala folgen. Zum 134:128 der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers steuerte der im NBA-Draft 2025 an erster Stelle ausgewählte Forward 45 Zähler bei. Hinzu kamen acht Rebounds und neun Assists. Damit stach Flagg selbst LeBron James aus, der es auf 30 Punkte, neun Rebounds und 15 Vorlagen brachte. NBA-Leader und Titelverteidiger Oklahoma City Tunder erzielte beim mühelosen 146:11 gegen Utah Jazz das höchste Score im Spieljahr.
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