Jetzt Tickets für Rapid gegen LASK gewinnen!

Beide Teams stecken voll im Meisterkampf, beide lauern punktegleich hinter Leader Sturm Graz, beide stehen für Emotion pur, dazu kommt mit LASK-Trainer Didi Kühbauer ein Rapid-Urgestein ins Allianz Stadion – die Vorzeichen für ein denkwürdiges Spiel (Anpfiff ist um 17 Uhr) sind bestens. Wir verlosen 2 x 2 Karten für den Hit.