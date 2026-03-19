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Bundesliga-Hit

Jetzt Tickets für Rapid gegen LASK gewinnen!

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19.03.2026 12:32
Rapid gegen den LASK ist auch das Duell der Trainer Johannes Hoff Thorup und Didi Kühbauer
Rapid gegen den LASK ist auch das Duell der Trainer Johannes Hoff Thorup und Didi Kühbauer(Bild: APA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid im Aufwind, der LASK im Cup-Hoch! Am Sonntag kommt‘s in Wien-Hütteldorfer zum Bundesliga-Top-Duell. Und Sie können live im Stadion dabei sein. Jetzt gleich mitmachen (siehe Formular unten)!

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Beide Teams stecken voll im Meisterkampf, beide lauern punktegleich hinter Leader Sturm Graz, beide stehen für Emotion pur, dazu kommt mit LASK-Trainer Didi Kühbauer ein Rapid-Urgestein ins Allianz Stadion – die Vorzeichen für ein denkwürdiges Spiel (Anpfiff ist um 17 Uhr) sind bestens. Wir verlosen 2 x 2 Karten für den Hit.

Hier können Sie teilnehmen:

Einsendeschluss ist Freitag, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns informiert und mit den Tickets versorgt. Wir wünschen viel Glück und ggf. ein spannendes Spiel!

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