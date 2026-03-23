Energiegarage: Strom vom eigenen Dach

Die Energiewende vor der Haustür: Photovoltaik am Dach, Stromspeicher im Keller und eine Wallbox in der Einfahrt – was für viele Hausbesitzer bereits Realität ist, bleibt oft ein technisches Flickwerk. Einzelne Komponenten funktionieren zwar, sind aber selten optimal aufeinander abgestimmt. Genau hier setzt die Energiegarage an – mit einem ganzheitlichen Konzept, das Energiegewinnung, Speicherung und Nutzung intelligent verbindet.
Das Ziel lautet dabei: mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt, geringere Kosten und ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz – direkt am eigenen Zuhause.
Alles aus einer Hand gedacht
Die Idee hinter der Energiegarage ist einfach, aber wirkungsvoll: Photovoltaikanlage, Stromspeicher und Wallbox werden zu einem integrierten System vereint. Der selbst erzeugte Solarstrom wird möglichst vollständig im eigenen Haushalt genutzt.
Tagsüber produziert die Anlage Energie, überschüssiger Strom wird im Speicher zwischengelagert und steht dann zur Verfügung, wenn er gebraucht wird – etwa abends zum Laden des Elektroautos. So steigt die Eigenverbrauchsquote deutlich und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz sinkt spürbar. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise wird diese Form der Energieautarkie für viele Haushalte immer attraktiver.
Design trifft auf Nachhaltigkeit
Die Energiegarage ist mehr als nur Technik. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der architektonischen Gestaltung. Mit über 20 Designvarianten lässt sich die Garage individuell an das Eigenheim anpassen – von modern-minimalistisch bis naturnah mit Holz- oder Begrünungselementen.
So entsteht nicht nur eine funktionale Lösung, sondern auch ein sichtbares Statement für nachhaltiges Bauen.
Sowohl für Neubau als auch für Sanierung geeignet
Das modulare System eignet sich sowohl für Neubauten als auch für bereits bestehende Immobilien. Während die Energiegarage im Neubau direkt in die Planung integriert werden kann, bietet sie im Bestand eine flexible Möglichkeit zur Nachrüstung.
Von der ersten Beratung über Planung und Design bis hin zur Umsetzung kommt alles aus einer Hand. Das sorgt für klare Abläufe, transparente Kosten und Planungssicherheit. Auch bei Förderungen – je nach Region sind oft bis zu 7.000 Euro möglich – werden Kunden unterstützt.
Neue Carports als flexible Lösung
Neu im Angebot sind die Energiegarage-Carports. Sie machen aus einem einfachen Stellplatz eine moderne Energiezentrale. Das Prinzip: Auf dem Dach installierte Photovoltaikmodule erzeugen Strom direkt am Parkplatz. Dieser kann für den Haushalt genutzt, um einen Batteriespeicher zu laden oder über eine Wallbox für das Laden eines Elektroautos verwendet werden.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Schutz für das Fahrzeug und gleichzeitig eigene Stromproduktion – eine Kombination, die den Carport zur „Energie-Oase“ macht.
Auch für Unternehmen interessant
Mit dem Energiegarage Carport Industrial richtet sich das Konzept auch an Betriebe. Parkflächen werden dabei doppelt genutzt: als Stellplatz und als Stromquelle – und das mit Lösungen ab bereits etwa 300 Euro pro Quadratmeter.
Unternehmen profitieren von niedrigeren Energiekosten, einer eigenen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge und einem klaren Plus beim Thema Nachhaltigkeit. Gleichzeitig stärkt die Investition das Image: Klimabewusstsein und Innovation werden sichtbar gelebt. Ein weiterer Pluspunkt: Skalierbarkeit. Die Anlagen können von wenigen Stellplätzen bis hin zu großen Parkflächen mit hunderten Ladepunkten erweitert werden.
Ein Gründer mit einer klaren Vision
Hinter der Energiegarage steht Kurt Abfalterer, der als Gründer persönliche Werte mit unternehmerischer Erfahrung verbindet. Sein Ansatz ist geprägt von einer klaren Vision: Energie und Mobilität neu zu denken – nachhaltig, effizient und allen voran alltagstauglich.
Mit seiner Hands-on-Mentalität treibt er die Entwicklung innovativer Lösungen voran und zeigt, wie sich technologische Innovation und Nachhaltigkeit verbinden lassen.
Adresse: Tal 44, 80331 München
Telefon: +49 151 19 11 65 63
E-Mail: info@energiegarage.com
Website:https://energiegarage.com/