Energiegarage: Strom vom eigenen Dach

Die Energiewende vor der Haustür: Photovoltaik am Dach, Stromspeicher im Keller und eine Wallbox in der Einfahrt – was für viele Hausbesitzer bereits Realität ist, bleibt oft ein technisches Flickwerk. Einzelne Komponenten funktionieren zwar, sind aber selten optimal aufeinander abgestimmt. Genau hier setzt die Energiegarage an – mit einem ganzheitlichen Konzept, das Energiegewinnung, Speicherung und Nutzung intelligent verbindet.