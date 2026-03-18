A Thrilling Cup Match
Final! LASK Knocks Ried Out in Overtime
LASK wins 2-1 in Ried after extra time and advances to the ÖFB Cup final on May 1 against Altach.
Here’s the live ticker:
SV Ried – LASK 1–2 after extra time (1–1, 0–0)
Ried, BWT X Upper Austrian Arena
7,336 spectators (sold out), Referee Gishamer.
Goals:
1:0 (49.) Rossdorfer
1:1 (50.) Adeniran
1-2 (108') Kacavenda
Ried: Leitner – Havenaar, Sollbauer, Steurer – Bajic (118. Wernitznig), Maart, Rasner (84. Mayer), Pomer – Rossdorfer (87. Bajlicz) – Mutandwa (106. Kiedl), Van Wyk (102. Boguo)
LASK: Jungwirth – Mbuyamba, Tornich, Andrade – Bogarde – Jörgensen (91. Flecker), Lang (61. Usor/121. Cisse), Horvath (103. Kacavenda), Bello – Kalajdzic, Adeniran
Yellow cards: Rasner, Van Wyk, Kiedl, Senft (coach) and Usor, Adeniran, Bello
Final on May 1 in Klagenfurt: LASK – SCR Altach
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