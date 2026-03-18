Fatal accident: Last inspection on Friday the 13th

In Wien gab es 2024 laut AUVA 2478 Arbeitsunfälle, 2023 waren es 2665. Kontrollen fokussieren sich auf Absturzsicherung. Das Arbeitsinspektorat ist prinzipiell für die Kontrollen der Baustellen zuständig. 2769 Firmen wurden in der Stadt im Vorjahr geprüft. Vor allem auf die Absturzsicherung und den ordnungsgemäßen Aufbau von Gerüsten wird dabei geachtet. Kontrolliert wird zudem, ob Kran und Bauaufzüge technisch geprüft wurden. Mängel werden stets an die betreffenden Unternehmen weitergegeben, wird versichert.