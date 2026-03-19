Die Leidensgeschichte Jesu Christi im Waldviertel

Die Darbietungen in Rappottenstein und Kirchbach sind eine Mischung aus „Erzählen und Sprechen“. Alle Vorbereitungen, Aufführungen und Nachbereitungen werden von Laien durchgeführt. Mit dabei sind auch 14 Kinder aus den beiden Pfarren. Die Leidensgeschichte wird außerdem untermalt mit Texten aus der Bibel und der „Bibel in Reimen“ von Thomas Brezina. Die musikalische Begleitung wird ebenfalls gestaltet von den Pfarrmitgliedern. Das Projekt umfasst knapp 20 Proben und Auftritte, in diesem Jahr wird auch die Auferstehung in Szene gesetzt.