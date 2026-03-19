Die Leidensgeschichte Jesu Christi im Waldviertel

Mehr als 60 Mitwirkende der Waldviertler Pfarrgemeinden Kirchbach und Rappottenstein stellen das „Leiden.Sterben.Leben.“ Christi dar. Die Aufführungen finden in den Pfarrkirchen beider Ortschaften statt.
Die Darbietungen in Rappottenstein und Kirchbach sind eine Mischung aus „Erzählen und Sprechen“. Alle Vorbereitungen, Aufführungen und Nachbereitungen werden von Laien durchgeführt. Mit dabei sind auch 14 Kinder aus den beiden Pfarren. Die Leidensgeschichte wird außerdem untermalt mit Texten aus der Bibel und der „Bibel in Reimen“ von Thomas Brezina. Die musikalische Begleitung wird ebenfalls gestaltet von den Pfarrmitgliedern. Das Projekt umfasst knapp 20 Proben und Auftritte, in diesem Jahr wird auch die Auferstehung in Szene gesetzt.
Organisiert wird die aufwendige Passion von Christa Traxler. Fasziniert von einer Laienaufführung im salzburgischen Hallein, wollte auch sie ihre Heimat im Waldviertel dafür sensibilisieren.
Nach den Aufführungsterminen laden die Pfarren zum abschließenden gemütlichen Miteinander in die jeweiligen Pfarrhöfe ein.
Die Vormittagstermine an den Freitagen sind speziell dafür gedacht, auch an Schulen das Interesse daran zu wecken. Aber selbstverständlich sind auch andere Besucher herzlich willkommen.
Freiwillige Spenden werden sehr gerne entgegengenommen – sie werden für regionale Impulse verwendet.
Die Aufführungstermine sind wie folgt:
Den Anfang macht die Pfarrkirche Rappottenstein: am Freitag, 20. März um 9.00 Uhr, Samstag, 21. März um 19.30 Uhr und Sonntag, 22. März um 14.00 Uhr.
Und später in der Pfarrkirche Kirchbach: am Freitag, 27. März um 9.00 Uhr, Samstag, 28. März um 19.30 Uhr und Sonntag, 29. März um 14.00 Uhr.
Die Passion Jesu Christi ist einerseits geprägt von Leid, Schmerz und Trauer, sie zeigt aber auch andererseits, dass sein Leiden nicht das Ende, sondern der Weg zur Erlösung ist.
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