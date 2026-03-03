Vorteilswelt
So lange fällt er aus

Wade zwickt: David Alaba bei Real-Pleite verletzt

La Liga
03.03.2026 15:19
David Alaba (li.) verletzte sich im Spiel gegen Getafe.
David Alaba (li.) verletzte sich im Spiel gegen Getafe.(Bild: EPA/Kiko Huesca)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

David Alaba plagt sich wieder einmal mit einer Blessur. Österreichs Fußball-Star wurde bei Real Madrids 0:1-Niederlage gegen Getafe am Montagabend in der 55. Minute ausgetauscht. Laut Real-Trainer Alvaro Arbeloa laborierte der Verteidiger in der Pause an einer „leichten Zerrung“. Gemäß Medienberichten soll Alaba an der Wade verletzt sein.

0 Kommentare

Der Einsatz des 33-Jährigen im nächsten Ligaspiel bei Celta am Freitag sei mehr als unsicher, hieß es am Dienstag. Seine Ausfalldauer könnte rund eine Woche betragen.

Zwei Niederlagen in Folge
Alaba stand gegen Getafe zum dritten Mal in Folge in der Meisterschaft für die Madrilenen auf dem Rasen. Real rutschte nach zwei Niederlagen in Folge hinter Barcelona zurück auf den zweiten Tabellenplatz.

La Liga
03.03.2026 15:19
