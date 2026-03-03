Wade zwickt: David Alaba bei Real-Pleite verletzt

David Alaba plagt sich wieder einmal mit einer Blessur. Österreichs Fußball-Star wurde bei Real Madrids 0:1-Niederlage gegen Getafe am Montagabend in der 55. Minute ausgetauscht. Laut Real-Trainer Alvaro Arbeloa laborierte der Verteidiger in der Pause an einer „leichten Zerrung“. Gemäß Medienberichten soll Alaba an der Wade verletzt sein.