Atomkraft-Comeback? ++ Erschreckende Morddetails

Vor 15 Jahren erschütterte die Katastrophe von Fukushima die Welt: Es folgte in manchen europäischen Ländern der Atomausstieg. Doch jetzt rückt Atomkraft in Europa wieder ins Rampenlicht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennt den Atomausstieg einen ‘strategischen Fehler‘ und setzt auf Mini-AKW als emissionsarme Energiequelle. Und: Der Mord an der 32-jährigen Influencerin Stefanie P. sorgt weiterhin für Entsetzen. Neue gerichtsmedizinische Erkenntnisse legen nahe, dass sie möglicherweise noch lebte, als sie in einem Koffer verpackt und in einem Wald in Slowenien vergraben wurde. Das und weitere Themen sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.