Atomkraft-Comeback? ++ Erschreckende Morddetails

Aniston-Ex Theroux: Baby war „nicht ganz geplant“
Mit 54 erstmals Papa
Vor 15 Jahren erschütterte die Katastrophe von Fukushima die Welt: Es folgte in manchen europäischen Ländern der Atomausstieg. Doch jetzt rückt Atomkraft in Europa wieder ins Rampenlicht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennt den Atomausstieg einen ‘strategischen Fehler‘ und setzt auf Mini-AKW als emissionsarme Energiequelle. Und: Der Mord an der 32-jährigen Influencerin Stefanie P. sorgt weiterhin für Entsetzen. Neue gerichtsmedizinische Erkenntnisse legen nahe, dass sie möglicherweise noch lebte, als sie in einem Koffer verpackt und in einem Wald in Slowenien vergraben wurde. Das und weitere Themen sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.