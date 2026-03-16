In der „Vermessestadt“ gab es laufenden Unmut!

„Wir liefen so dahin und hätten eigentlich einmal links abbiegen müssen, doch es gab weder Streckenposten noch irgendwelche Absperrungen. Nach etwa drei Kilometern wussten wir, dass etwas nicht stimmen kann“, so der 26-Jährige, der als „Gegenangebot“ vom Veranstalter die Einladung erhielt, beim nächsten Mal doch vorab gemeinsam die Route abzulaufen. „Das kann es aber nicht sein, die Leute bezahlen viel Geld um eine beschilderte Strecke zu erhalten“, meint Lukatsch, der mit seinem Leid nicht allein war.