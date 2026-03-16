Vegetarische Würste werden zu schnell ungenießbar

Ein Drittel zeigt kurz vor Ablauf Qualitätseinbußen

Nach ordnungsgemäßer Lagerung wurden die neun Aufschnitte am letzten Tag der Mindesthaltbarkeit im Labor näher analysiert. Fünf Produkte waren zu diesem Zeitpunkt noch von sehr guter Qualität. Bei einem Aufschnitt wurde eine leicht klebrige Schnittfläche beanstandet, er galt insgesamt aber auch als einwandfrei. Ein Drittel der Proben zeigte am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums bereits Qualitätseinbußen.



Mikrobieller Verderb

Die nachgewiesenen hohen Gesamtkeimzahlen deuten auf einen mikrobiellen Verderb hin. Auch in der sensorischen Prüfung fielen die betroffenen Produkte durch ihren sauren Geruch und Geschmack negativ auf. Krankheitserregende Keime wurden nicht nachgewiesen. Insgesamt wurden die drei Aufschnitte daher als wertgemindert beurteilt.