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„Krone zu Mittag“

Rätsel um Khamenei ++ Seiler räumt „Fehler“ ein

krone.tv
16.03.2026 13:45
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rätsel um den neuen Obersten Führer im Iran! Mojtaba Khamenei zeigt sich seit seiner Ernennung nicht öffentlich – und nun soll er offenbar heimlich nach Moskau gebracht worden sein. Was steckt hinter dem mutmaßlichen Schmuggel in eine Klinik? Und: Gewaltvorwürfe gegen Austropop-Star Christopher Seiler erschüttern die Musik-Szene – Seiler hat sich nun erstmals selbst geäußert. Das und viele weitere spannende Themen sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.

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