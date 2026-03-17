Prototyp-Förderung schließt Lücke in der Forschung

Um aus innovativen Ideen konkrete Produkte zu machen, gibt es jetzt für Betriebe und Wissenschafter in Niederösterreich finanzielle Unterstützung beim Bau von Prototypen.
Was nützt eine völlig neue Technologie, die in Testversuchen funktioniert, aber nie den Sprung vom Labor in die Produktion schafft? Zwischen der innovativen Idee und der Marktumsetzung liegt der Prototyp – und genau daran scheitern vor allem kleine und mittlere Unternehmen häufig. Meist fehlen einfach die finanziellen Mittel dazu. Genau diese Lücke will das Land Niederösterreich jetzt schließen.
Stärkung des Wirtschaftsstandorts
Bei einem Betriebsbesuch bei der R-Space GmbH im Office Park des Flughafens in Schwechat stellte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner jetzt erstmals Details zur neuen Förderlinie vor, mit der Niederösterreich als Wirtschafts- und Innovationsstandort gestärkt werden soll.
Unterstützung bis 50.000 Euro
Ab 15. April stehen heimischen Unternehmen Mittel aus der Aktion „Proto-typisch NÖ“ zur Verfügung. Unterstützt werden Entwicklung und Bau von Prototypen. Die Förderquote beträgt 25 Prozent von Projektkosten zwischen 20.000 und 200.000 Euro. „Ideen sind die Arbeitsplätze von morgen“, begründet Mikl-Leitner die neue Förderung. „Proto-typsch NÖ“ solle ein gezielter Anreiz sein, aus Innovationen rascher marktfähige Produkte zu machen. Insgesamt stellt das Land vorerst eine Million Euro dafür bereit.
Paradebeispiel für Innovation
„Gerade für technologieintensive Start-ups ist der Prototyp ein zentraler Schritt, um ein Produkt auf den Markt vorzubereiten“, betont Carsten Scharlemann, CEO von R-Space. Das Unternehmen ist ein Paradebeispiel für die Innovationskraft junger, niederösterreichischer Betriebe. Entwickelt werden hier Satellitenlösungen, mit denen Unternehmen neue Technologien im All testen können.
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