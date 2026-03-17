Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NÖ zeigt es vor

Prototyp-Förderung schließt Lücke in der Forschung

Niederösterreich
17.03.2026 05:30
Jedes Hightech-Produkt beginnt als Prototyp – und dessen Entwicklung kostet Geld.
Jedes Hightech-Produkt beginnt als Prototyp – und dessen Entwicklung kostet Geld.(Bild: 2024 Rawpixel Ltd. – stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Um aus innovativen Ideen konkrete Produkte zu machen, gibt es jetzt für Betriebe und Wissenschafter in Niederösterreich finanzielle Unterstützung beim Bau von Prototypen.

0 Kommentare

Was nützt eine völlig neue Technologie, die in Testversuchen funktioniert, aber nie den Sprung vom Labor in die Produktion schafft? Zwischen der innovativen Idee und der Marktumsetzung liegt der Prototyp – und genau daran scheitern vor allem kleine und mittlere Unternehmen häufig. Meist fehlen einfach die finanziellen Mittel dazu. Genau diese Lücke will das Land Niederösterreich jetzt schließen.

Stärkung des Wirtschaftsstandorts
Bei einem Betriebsbesuch bei der R-Space GmbH im Office Park des Flughafens in Schwechat stellte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner jetzt erstmals Details zur neuen Förderlinie vor, mit der Niederösterreich als  Wirtschafts- und Innovationsstandort gestärkt werden soll.

Mikl-Leitner stellte mit R-Space-Chef Scharlemann neue Prototyp-Förderung des Landes vor
Mikl-Leitner stellte mit R-Space-Chef Scharlemann neue Prototyp-Förderung des Landes vor(Bild: NLK KHITTL)

Unterstützung bis 50.000 Euro
Ab 15. April stehen heimischen Unternehmen Mittel aus der Aktion „Proto-typisch NÖ“ zur Verfügung. Unterstützt werden Entwicklung und Bau von Prototypen. Die Förderquote beträgt 25 Prozent von Projektkosten zwischen 20.000 und 200.000 Euro. „Ideen sind die Arbeitsplätze von morgen“, begründet Mikl-Leitner die neue Förderung. „Proto-typsch NÖ“ solle ein gezielter Anreiz sein, aus Innovationen rascher marktfähige Produkte zu machen. Insgesamt stellt das Land vorerst eine Million Euro dafür bereit.

Paradebeispiel für Innovation
„Gerade für technologieintensive Start-ups ist der Prototyp ein zentraler Schritt, um ein Produkt auf den Markt vorzubereiten“, betont Carsten Scharlemann, CEO von R-Space. Das Unternehmen ist ein Paradebeispiel für die Innovationskraft junger, niederösterreichischer Betriebe. Entwickelt werden hier Satellitenlösungen, mit denen Unternehmen neue Technologien im All testen können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.03.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Das Zollamt hat im Vorjahr 55 lebende Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Warane (Symbolbild).
Darunter Warane
Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere
Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
163.192 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
130.375 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
126.342 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1405 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
961 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf