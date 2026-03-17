Prototyp-Förderung schließt Lücke in der Forschung

Was nützt eine völlig neue Technologie, die in Testversuchen funktioniert, aber nie den Sprung vom Labor in die Produktion schafft? Zwischen der innovativen Idee und der Marktumsetzung liegt der Prototyp – und genau daran scheitern vor allem kleine und mittlere Unternehmen häufig. Meist fehlen einfach die finanziellen Mittel dazu. Genau diese Lücke will das Land Niederösterreich jetzt schließen.