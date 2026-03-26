Ghana-Coach erwartet intensives Duell mit ÖFB-Team

„Er ist in Deutschland eine Koryphäe, hat für Furore gesorgt, als er in Deutschland die Viererkette eingeführt hat, als alle noch mit Libero und Vorstopper gespielt haben. Er hat sich einen großen Namen gemacht und ist ein sehr guter Trainer“, sagte Addo über Rangnick. Beinahe hätte der 50-Jährige selbst unter Rangnick gespielt – laut Addo wollte ihn Österreichs Nationaltrainer Ende der 1990er-Jahre zu Stuttgart holen, der einstige Mittelfeldspieler entschied sich aber für Borussia Dortmund.