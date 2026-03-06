Eröffnung der Paralympics von Boykott überschattet

Paralympics-Präsident Andrew Parsons zeigte sich in seiner Rede über die aktuelle Weltlage besorgt. „Vor vier Jahren sagte ich, ich bin entsetzt, wie die Lage in der Welt ist. Leider hat sie sich nicht verbessert“, sagte der Brasilianer. Er sagte auch: „In einer Welt, in der manche Länder eher unter den Namen ihrer Staatschefs bekannt sind, ziehe ich es vor, Länder unter den Namen ihrer Sportler zu kennen.“