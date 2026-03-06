Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wenig stimmungsvoll

Eröffnung der Paralympics von Boykott überschattet

Wintersport
06.03.2026 22:21
Nur 28 von 55 teilnehmenden Nationen waren dabei.
Nur 28 von 55 teilnehmenden Nationen waren dabei.(Bild: EPA/Jed Jacobsohn for OIS/IOC HANDOUT)
(Bild: EPA/Jed Jacobsohn for OIS/IOC HANDOUT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einer vom Boykott einiger Nationen geprägten Eröffnungsfeier haben die 14. Winter-Paralympics begonnen. Um 21.19 Uhr erklärte Italiens Präsident Sergio Mattarella die Spiele offiziell für eröffnet. 

0 Kommentare

Zuvor liefen 28 der 55 teilnehmenden Nationen mit Sportlerinnen und Sportlern mit Handicap ein – darunter auch Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter eigener Flagge. Mehrere Länder boykottierten die Zeremonie in Verona als Protest dagegen komplett.

  Auch Österreichs Delegation war der Eröffnungsfeier ferngeblieben. Das ursprünglich vorgesehene Fahnenträger-Duo Veronika Aigner und Markus Salcher blieb der Feier im römischen Amphitheater fern. Beim Einzug der Nationen fungierten grundsätzlich keine Athleten als Fahnenträger. Freiwillige trugen die Flagge in die Arena, Videos der Teams wurden auf der Leinwand gezeigt. Jenes von Österreich war offenbar aus technischen Gründen nicht zu sehen.

(Bild: EPA/Davide Garbelli for OIS/IOC HANDOUT)

Wenige Sportlerinnen und Sportler dabei
Das Internationale Paralympics Komitee (IPC) hatte den wenig stimmungsvollen Einzug der Nationen mit den weiten Wegen zwischen Verona und den Wettkampforten Mailand, Cortina und Tesero begründet, die eine Teilnahme der Teams erschwert hätten. Im Gegensatz zur vorherigen Ankündigung fehlt der Iran. Die sichere Anreise des nordischen Skisportlers Aboulfazl Khatibi Mianaei als einzigem Starter habe nicht gewährleistet werden können, teilte das IPC wenige Stunden vor der Eröffnung mit.

Andrew Parsons
Andrew Parsons(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Paralympics-Präsident Andrew Parsons zeigte sich in seiner Rede über die aktuelle Weltlage besorgt. „Vor vier Jahren sagte ich, ich bin entsetzt, wie die Lage in der Welt ist. Leider hat sie sich nicht verbessert“, sagte der Brasilianer. Er sagte auch: „In einer Welt, in der manche Länder eher unter den Namen ihrer Staatschefs bekannt sind, ziehe ich es vor, Länder unter den Namen ihrer Sportler zu kennen.“

Lesen Sie auch:
Niemand aus Österreichs Team ist Freitag Abend bei der Eröffnungsfeier.
Paralympics-Analyse
„Der Weg zum Boykott war typisch österreichisch“
06.03.2026
Bei Paralympics:
Österreich boykottiert die Eröffnungsfeier
05.03.2026

Österreich mit 19-köpfigem Team dabei
Beim 50. Jubiläum der Winterspiele starten in den kommenden neun Tagen 611 Aktive aus 55 Ländern in sechs Para-Sportarten. 79 Entscheidungen im Para-Ski alpin, -Langlauf, -Biathlon, -Snowboard, -Eishockey und Rollstuhl-Curling stehen auf dem Programm. Österreich ist mit einem 19-köpfigen Team rund um die Para-Ski-Asse Johannes und Veronika Aigner und Elina Stary vertreten. Die ersten Medaillen werden am Samstag vergeben, im Alpinski gehen die Abfahrtsrennen in Cortina in Szene.

Elf Sportlerinnen und Sportler aus Österreichs Delegation verfolgten die Eröffnungsfeier aus dem Österreich-Haus in Cortina. Dieses wurde gemeinsam mit Deutschlands Paralympischen Komitee umgesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
06.03.2026 22:21
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
368.314 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.439 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
283.015 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2436 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2246 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1991 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Wintersport
Wenig stimmungsvoll
Eröffnung der Paralympics von Boykott überschattet
Paralympics-Analyse
„Der Weg zum Boykott war typisch österreichisch“
Scheib muss es richten
Nur eine kann nächste Kugel-Flaute noch verhindern
Nordische Kombination
Lamparter holt sich zum zweiten Mal Gesamtweltcup
Aufregung in Lahti
Prevc disqualifiziert! Tschofenig am Stockerl

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf