Junge Liebe als Geheimrezept gegen den Krebs

„Sie motiviert mich in jeder Beziehung“

Oft sind es spezielle Zutaten, die das Lebensglück fördern. Beim Ehepaar Springer ist es wohl die Berufung. „Ich habe meine Traumfrau geheiratet und bin durch sie in der Pension frisch motiviert worden“, strahlt der 70-Jährige, der Herzinfarkt und Krebserkrankung überstanden hat. Für ihn steht eines außer Zweifel: Liebe kann tatsächlich heilen. „Sie motiviert mich in jeder Beziehung. Mir geht es gesundheitlich gut. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn Evamaria nicht bei mir gewesen wäre. Man sagt, die Liebe heilt Wunden, bei mir sogar den Krebs.“