Nationenwechsler Baumann beendet seine Karriere!

Der Tiroler Romed Baumann beendet seine Karriere als Ski-Profi. Der 40-Jährige wollte beim Super-G von Garmisch-Partenkirchen am Sonntag letztmals am Start stehen, daraus wurde ob der Rennabsage wegen Nebels nichts. Der Rücktritt des zuletzt für Deutschland fahrenden Baumann hatte sich angebahnt, er schaffte es in der letzten seiner fast 22 Saisonen nicht mehr unter die Top 15 und auch nicht zu Olympia nach Italien.