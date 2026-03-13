Grazer kam bei Motorradunfall auf A2 ums Leben

Ermittlungen laufen

Die Umstände des Unfalls scheinen aber nicht ganz klar gewesen zu sein: „Nachdem die Beteiligung eines weiteren Fahrzeuglenkers nicht zur Gänze ausgeschlossen werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Beschlagnahme des Motorrades und die Obduktion des Verstorbenen an“, heißt es seitens Landespolizeidirektion.