Grazer kam bei Motorradunfall auf A2 ums Leben

Tragischer Verkehrsunfall Freitagnachmittag im Pack-Abschnitt der A2-Südautobahn: Ein 57-jähriger Grazer fuhr mit seinem Motorrad gegen eine Leitschiene, stürzte und wurde dabei tödlich verletzt. Die genauen Unfallumstände sind noch unklar, es wird ermittelt.
Am frühen Freitagnachmittag war ein 57-jähriger Motorradfahrer auf der „Pack“ in Richtung Graz unterwegs. Plötzlich dürfte er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache links gegen eine Leitschiene gefahren sein. Der Grazer stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.
Ermittlungen laufen
Die Umstände des Unfalls scheinen aber nicht ganz klar gewesen zu sein: „Nachdem die Beteiligung eines weiteren Fahrzeuglenkers nicht zur Gänze ausgeschlossen werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Beschlagnahme des Motorrades und die Obduktion des Verstorbenen an“, heißt es seitens Landespolizeidirektion.
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