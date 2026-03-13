Autofahrer bei Unfall auf Auffahrt geschleudert

Opfer per Heli ins Spital gebracht

Die Feuerwehr führte beim 31-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung durch. Anschließend wurde der schwer verletzte Kroate mit hydraulischem Bergungsgerät aus dem Wrack befreit. Das Rote Kreuz versorgte den Verunfallten und übergab ihn dann an die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 17, die ihn schließlich ins UKH Wiener Neustadt flog. Für die Dauer des Hubschraubereinsatzes war die S6 in beiden Richtungen gesperrt.