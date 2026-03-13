Vorteilswelt
Schwer verletzt

Autofahrer bei Unfall auf Auffahrt geschleudert

Steiermark
13.03.2026 09:25
Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Wrack schneiden.
Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Wrack schneiden.
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Verkehrsunfall Freitagfrüh auf der S6 in der Obersteiermark: Ein Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Aufpralldämpfer und eine Lärmschutzwand. Der Kroate wurde schwer verletzt.

Freitagfrüh wurden die Feuerwehren Kindberg-Stadt und Krieglach zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert: Ein Pkw-Lenker verlor auf der S6 bei Kindbergdörfl aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto touchierte zunächst einen Aufpralldämpfer und krachte dann frontal gegen eine Lärmschutzwand. Infolgedessen wurde der Pkw auf die Abfahrt Kindbergdörfl geschleudert und kam dort auf der Seite liegend zum Stillstand.

Die Feuerwehren Kindberg-Stadt und Krieglach standen im Einsatz.
Die Feuerwehren Kindberg-Stadt und Krieglach standen im Einsatz.

Opfer per Heli ins Spital gebracht
Die Feuerwehr führte beim 31-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung durch. Anschließend wurde der schwer verletzte Kroate mit hydraulischem Bergungsgerät aus dem Wrack befreit. Das Rote Kreuz versorgte den Verunfallten und übergab ihn dann an die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 17, die ihn schließlich ins UKH Wiener Neustadt flog. Für die Dauer des Hubschraubereinsatzes war die S6 in beiden Richtungen gesperrt.

Folgeunfälle durch Wrackteile
Da mehrere Einzelteile des Fahrzeugs und der Verkehrsleiteinrichtungen auf der Fahrbahn lagen, kam es in der Folge zu einem weiteren Unfall mit drei Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei aber zum Glück niemand.

Steiermark
13.03.2026 09:25
Steiermark

