Drei Skifahrer knacken Königstour-Legende!

Die Idee zur Königstour stammt übrigens vom Mühlbacher Peter Korat selbst und längst hat der Tourismus das riesige Potenzial dieser spektakulären Skirunde erkannt und daraus eine Challenge gemacht. Kein Wunder: Die offizielle Königstour zählt mit sechs Gipfeln, 35 durchgehenden Pistenkilometern und 7500 Höhenmetern zu den eindrucksvollsten Skirunden der Alpen. Wer noch mehr will, fährt sie nicht nur einmal – sondern gleich zwei- oder dreimal. Genau dort beginnt die Legende. Denn die „Legends“-Challenge bedeutet nichts weniger, als die Königstour dreimal an einem Tag zu meistern – also 105 Pistenkilometer und 22.500 Höhenmeter.