Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte in der Kirche

Steirische ÖVP-Chefin für Ende des Pflichtzölibats

Steiermark
11.03.2026 10:40
Die steirische ÖVP-Parteivorsitzende Manuela Khom.
Die steirische ÖVP-Parteivorsitzende Manuela Khom.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Debatte um ein Ende des Pflichtzölibats für Pfarrer ist – zumindest in Österreichs katholischer Kirche – eröffnet. Die steirische Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) ist am Mittwoch zu Gast bei der Bischofskonferenz und bezieht davor Position. 

0 Kommentare

Die öffentlichen Auftritte des Wiener Dompfarrers Toni Faber mit weiblicher Begleitung haben die Debatte befeuert, wie sinnvoll im Jahr 2026 noch ein Festhalten am Pflichtzölibat ist. Der neue steirische Weihbischof Johannes Freitag hat sich ja bereits im Vorjahr in einem „Krone“-Interview offen für Veränderungen gezeigt.

Debattiert wird das Thema dieser Tage auch bei der österreichischen Bischofskonferenz im oststeirischen St. Johann bei Herberstein. Dort ist heute Abend die steirische Regierungsspitze mit Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seiner Stellvertreterin und ÖVP-Chefin Manuela Khom zu Gast. Die Murauerin bezog Mittwochvormittag zum Zölibat Stellung. 

Lesen Sie auch:
Seit rund zwei Jahren defilieren Faber und seine Natalie über die roten Teppiche der Society.
Nach „Zölibat“-Sager
Faber zwischen Priesterfrack und Opernball-Tanz
18.02.2026
Große Weihe am Samstag
Neuer Wiener Erzbischof mag es „möglichst einfach“
21.01.2026
Krone Plus Logo
„Verbiege mich nicht“
Hoher Geistlicher für freiwilliges Zölibat
13.04.2025

„Es ist gut und richtig, dass diese Debatte ehrlich und offen geführt wird. Die Kirche steht – wie viele Institutionen – vor großen gesellschaftlichen Veränderungen. Umso wichtiger ist es, Fragen, die viele Gläubige bewegen, auch offen anzusprechen“, sagt Khom. „Eine Kirche, die sich mit der Lebenswirklichkeit der Menschen auseinandersetzt und bereit ist, über Veränderungen nachzudenken, schafft Vertrauen und Kraft.“

„Priesterlichen Dienst mit Familie verbinden“ 
Entscheidend ist für Khom die Wahlfreiheit: „Ich halte es für einen guten Weg, wenn Priester künftig selbst entscheiden können, ob sie im Zölibat leben möchten oder nicht. Wer sich bewusst für ein zölibatäres Leben entscheidet, soll diesen Weg weiterhin gehen können – gleichzeitig sollte es aber auch möglich sein, den priesterlichen Dienst mit einer Familie zu verbinden. Solange Gott im Mittelpunkt steht, sollten aus meiner Sicht beide Lebenswege möglich sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
11.03.2026 10:40
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
314.343 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.752 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
175.710 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2170 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1791 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1371 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf