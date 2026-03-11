Steirische ÖVP-Chefin für Ende des Pflichtzölibats

„Priesterlichen Dienst mit Familie verbinden“

Entscheidend ist für Khom die Wahlfreiheit: „Ich halte es für einen guten Weg, wenn Priester künftig selbst entscheiden können, ob sie im Zölibat leben möchten oder nicht. Wer sich bewusst für ein zölibatäres Leben entscheidet, soll diesen Weg weiterhin gehen können – gleichzeitig sollte es aber auch möglich sein, den priesterlichen Dienst mit einer Familie zu verbinden. Solange Gott im Mittelpunkt steht, sollten aus meiner Sicht beide Lebenswege möglich sein.“