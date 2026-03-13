Bezaubernde Wanderung um den Starkenberger See

Es blüht auch schon der Heiderich

Eindrucksvoll der Kontrast zwischen dem See und dem Gipfel im Hintergrund. Wir wandern links oder rechts am Weiher vorbei und hinter der Hütte am Steig aufwärts („Teilweisen“). Es geht gemütlich im Wald empor, bei Routengabelungen erst rechts, dann links. Anschließend orientiert man sich an „Oberer Rotanger“. In dem Bereich blüht auch schon der Heiderich.