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Nix wie los

Bezaubernde Wanderung um den Starkenberger See

Tirol
13.03.2026 17:00
Schon nach wenigen Minuten kommen wir an dem idyllischen Weiher vorbei (links). Heiderich ...
Schon nach wenigen Minuten kommen wir an dem idyllischen Weiher vorbei (links). Heiderich kündigt den Frühling an.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Dieser Vorschlag führt uns ins Tiroler Oberland: Der kleine, versteckt gelegene Naturweiher zwischen Tarrenz und Imst steht im Mittelpunkt dieses Tipps für die ganze Familie. Also dann: Nix wie los!

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Bei dem Vorschlag handelt es sich um eine insgesamt sonnige Runde, die sich auch für Eltern mit ganz kleinen Kindern gut eignet. Vom Parkplatz geht es links von einem Stadel auf einem Fußweg gleichbleibend aufwärts. Es dauert wenige Minuten, ehe der liebliche Starkenberger See erreicht ist.

Es blüht auch schon der Heiderich
Eindrucksvoll der Kontrast zwischen dem See und dem Gipfel im Hintergrund. Wir wandern links oder rechts am Weiher vorbei und hinter der Hütte am Steig aufwärts („Teilweisen“). Es geht gemütlich im Wald empor, bei Routengabelungen erst rechts, dann links. Anschließend orientiert man sich an „Oberer Rotanger“. In dem Bereich blüht auch schon der Heiderich.

Die Lechtaler Alpen bieten eine wunderbare Bergkulisse.
Die Lechtaler Alpen bieten eine wunderbare Bergkulisse.(Bild: Peter Freiberger)

In weiterer Folge heißt es, sich stets an „Gurgltaler Hof“ orientieren. Die Strecke leitet ab nun abwärts, wir gelangen später in die Tarrenzer Siedlung Rotanger und dort zum Gurgltaler Hof. Ab der Panoramatafel direkt unterhalb des Hotels folgt man stets „Starkenberger Panoramaweg“. Es geht hinab zur Tarrenzer Kirche und im Ort nach Südwesten. Schließlich wandern wir wieder hinauf zum gut sichtbaren Schloss Starkenberg.

Daten und Fakten

  • Talort: Tarrenz (836 m)
  • Ausgangspunkt: kostenloser Parkplatz (ca. 900 m) rund 150 Meter südwestlich von Schloss Starkenberg bzw. der Brauerei Starkenberg in Tarrenz (gleich nordöstlich von Imst im Gurgltal) bezeichnet hinauf fahren („Starkenberger See“)
  • Strecke: Fußweg, Steig, asphaltierter Gemeindeweg
  • Ausrüstung: feste Schuhe, Stöcke
  • Voraussetzungen: Grundmaß an Trittsicherheit
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Mountainbuggy: nein
  • Einkehrmöglichkeit: Starkenberger Schloss-Stube (Mittwoch bis Sonntag geöffnet, 0664/9588880)
  • Anreise mit Öffis: Bus nach Tarrenz (Haltestelle „Am Tasen“); zusätzliche Gehzeit zum eigentlichen Ausgangspunkt 
  • Höhenunterschied: je rund 150 Hm Auf- bzw. Abstieg, gesamte Runde 
  • Länge: rund 5 km gesamte Runde
  • Gehzeit: gut 1 1/4 Std. gesamte Runde

Einkehr in der Schloss-Stube
Spätestens jetzt wird in der Starkenberger Schloss-Stube eingekehrt. Abschließend sind es nur noch wenige Schritte entlang derselben Strecke zurück zum Ausgangspunkt.

Wie meist im Frühjahr kann die Route da und dort etwas „gatschig“ sein. Und über den einen oder anderen versteckten Schneerest darf man sich jetzt in der Übergangszeit natürlich ebenfalls nicht wundern.

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