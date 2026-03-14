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Nebel! Super-G der Herren in Courchevel abgesagt

Ski Alpin
14.03.2026 10:14
In Courchevel findet heute kein Rennen statt.
In Courchevel findet heute kein Rennen statt.(Bild: AP/Giovanni Auletta)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufgrund des Nebels in Courchevel wurde der ursprünglich für 11 Uhr geplante Super-G der Herren abgesagt.

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Der Weltcup-Super-G der Männer am Samstag in Courchevel ist abgesagt worden. Der prognostizierte Wetterumschwung war gekommen – Schneefall, Nebel und damit schlechte Sicht machten eine Durchführung des drittletzten Bewerbs in dieser Disziplin in diesem Winter nicht möglich.

Am Sonntag steht ein weiteres Rennen auf dem Programm. Der Schweizer Marco Odermatt führt die Disziplinwertung mit einem Vorsprung von 158 Punkten auf Freitag-Abfahrtssieger Vincent Kriechmayr an.vDas Samstag-Rennen ist damit ersatzlos gestrichen.

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