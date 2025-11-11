Nach Waffenverbot: Dornauer darf nun wieder jagen!

Geladenes Jagdgewehr im Porsche

Das Waffenverbot bestand seit Ende 2019. Der Waffenschein wurde Dornauer damals abgenommen, nachdem er sein geladenes Jagdgewehr bei offenem Fenster am Rücksitz seines Porsches in der Innsbrucker Flughafengarage liegen gelassen hatte.

Security-Mitarbeiter des Flughafens hatten die Waffe damals entdeckt. Die Bezirkshauptmannschaft erließ daraufhin ein unbefristetes Waffenverbot, das anschließend vom Landesverwaltungsgericht bestätigt worden war. Damit verbunden war der Verlust der Jagdkarte und der Einzug seiner Waffe.