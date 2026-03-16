Jerry Lewis: König der US-Comedy wäre heute 100

Posthume Vorwürfe

2022 bekam seine Legende ernsthafte Risse, als in einem Artikel der „Vanity Fair“ mehrere Frauen schwere Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen Lewis erhoben. In dem Film „The Dark Side Of A Hollywood Icon“ kamen u. a. Jill St. John oder die Oscar-nominierte Autorin Renée Taylor zu Wort und erzählten schockierende Details. Im Hollywood der 40er- bis 60er-Jahre war der zweimal verheiratete, siebenfache Familienvater einer der bestbezahlten Schauspieler. Doch wie bei so vielen Comedians verbarg sich auch hinter Lewis eine dunkle Seite. Heute wäre er 100 geworden.