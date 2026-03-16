Jerry Lewis: König der US-Comedy wäre heute 100

Er war der erfolgreichste Komödiant des „alten“ und glamourösen Hollywood, offenbarte im Laufe seines Lebens aber auch viele dunkle Seiten. Heute wäre Jerry Lewis 100 Jahre alt geworden.
Viele Jahrzehnte bevor der kanadische Komödiant Jim Carrey mit seinen Gummigesichtern in „Die Maske“ oder „Ace Ventura“ die Massen begeisterte, bewies bereits Jerry Lewis, dass eine besondere Mimik jegliche Grenzen der Physik aus Kraft setzen kann. Kein Zweiter dominierte die Welt des Hollywood-Klamauks in den 50er- und 60er-Jahren so sehr wie Lewis.
Slapstick mit Gesellschaftskritik
Die Rollen in Filmen wie „Der Babysitter“, „Hallo Page!“, „Der Bürotrottel“ oder „Der Tölpel vom Dienst“ waren in ihrer Machart äußerst ähnlich – Lewis spielt einen schrägen Tollpatsch, der dabei die amerikanische Gesellschaft aufs Korn nimmt und mit simplem Slapstick für Lacher sorgt. Schon davor reüssierte er mit seinem alten Freund und Partner Dean Martin. Die beiden spielten ab 1949 in 17 Komödien miteinander und gehören noch heute zu den kultigsten Filmduos der Hollywood-Historie.
1972 wollte Lewis mit „The Day The Clown Cried“ als Regisseur und in der Rolle eines Clowns im KZ während des Zweiten Weltkriegs reüssieren – er war vom Ergebnis so geschockt, dass er den Film nie freigab und fast zehn Jahre in der Versenkung verschwand. Ein richtiges Comeback mochte ihm nicht gelingen, seine Rolle in Martin Scorseses „The King Of Comedy“ war eines der letzten Highlights.
Direkt danach erlitt er einen schweren Herzinfarkt und war sogar kurzzeitig klinisch tot. An gefäßbedingtem Herzversagen starb der umstrittene Comedian schließlich am 20. 8. 2017 mit 91 Jahren im Kreise seiner Familie.
Posthume Vorwürfe
2022 bekam seine Legende ernsthafte Risse, als in einem Artikel der „Vanity Fair“ mehrere Frauen schwere Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen Lewis erhoben. In dem Film „The Dark Side Of A Hollywood Icon“ kamen u. a. Jill St. John oder die Oscar-nominierte Autorin Renée Taylor zu Wort und erzählten schockierende Details. Im Hollywood der 40er- bis 60er-Jahre war der zweimal verheiratete, siebenfache Familienvater einer der bestbezahlten Schauspieler. Doch wie bei so vielen Comedians verbarg sich auch hinter Lewis eine dunkle Seite. Heute wäre er 100 geworden.
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