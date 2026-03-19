Vorfreude auf das große Krone Oster-Gewinnspiel!

Auf unsere „Krone“-Leserinnen und -Leser wartet im Frühling wieder ein besonderes Highlight: Beim großen „Krone“-Ostergewinnspiel gibt es von 22. bis 29. März 2026 täglich attraktive Preise zu gewinnen. Insgesamt heißt es 8 Tage lang – 8 Gewinnchancen!
Steigern Sie Ihre Vorfreude aufs Osterfest und füllen Sie schon jetzt Ihr Osternest mit tollen Überraschungen! Denn beim großen Krone Oster-Gewinnspiel warten zahlreiche hochwertige Preise auf Sie!
Jeden Tag ein neuer Gewinn!
Freuen Sie sich auf starke Technik, praktische Haushaltshelfer und echte Highlights für Ihr Zuhause. Zu gewinnen gibt es unter anderem hochwertige Reinigungsgeräte von Dyson, Kärcher und Zaco, mobile Geräte wie Acer Tablets, Apple iPads und Emporia Smartphones, Küchengeräte von De‘Longhi und Kenwood, einen Toshiba Smart-TV sowie PlayStation 5 Slim Konsolen für echtes Gaming-Feeling.
Viele der Preise werden zusätzlich mit einem Krone Digital- oder Rätsel-Krone-Jahresabo ergänzt – für noch mehr Unterhaltung und spannende Inhalte.
Mitmachen lohnt sich also jeden Tag aufs Neue – sichern Sie sich Ihre Gewinnchance!
So einfach geht’s!
Die Teilnahme ist ganz unkompliziert: Jeden Tag in der „Krone“ oder auf krone.at/ostern vorbeischauen, mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.