Oscars am Sonntag!

Die größten Academy-Awards-Loser aller Zeiten

Society International
11.03.2026 17:00
Immer wieder nominiert und am Ende wieder die große Enttäuschung! Diese Schauspieler haben das ...
Immer wieder nominiert und am Ende wieder die große Enttäuschung! Diese Schauspieler haben das schon öfter erlebt!(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Er gilt als der große Favorit als „Bester Regisseur“. Und ein Gewinn am Sonntag wäre Balsam auf die Seele von Paul Thomas Anderson, der damit endlich sein historisches „Oscar-Verlierer“-Image ausradieren könnte. Der 55-Jährige steht in den Annalen der Academy Awards als der Filmemacher mit den meisten Nominierungen ohne einen einzigen Sieg.

Insgesamt wurde er 11-mal nominiert, davon je dreimal als Regisseur und als Produzent für „There Will Be Blood“, „Der seidene Faden“ und „Licorice Pizza“. Zudem verlor er noch fünfmal in der „Bestes Drehbuch“-Kategorie. Bei einem Sieg von Anderson würde der Regisseur und Produzent Stanley Kramer („High Noon“) mit neun Nominierungen ohne einen Gewinn alter und neuer Rekordhalter werden.

Albtraumbilanz bei den Oscars
Auch einige bekannte Namen, die vor der Kamera stehen, haben eine echte Alptraumbilanz bei den Oscars vorweisen. Hier die Liste der größten Academy-Awards-Loser der Schauspielbranche:

Bradley Cooper (12 Nominierungen – 0 Oscars): Seine Nominierungen verteilen sich auf mehrere Kategorien. Als Schauspieler wurde er viermal als „Bester Hauptdarsteller“ nominiert – für „Silver Linings Playbook“, „American Sniper“, „A Star Is Born“ und „Maestro“, sowie einmal als „Bester Nebendarsteller“ für „American Hustle“. Überdies wurden fünf von Cooper produzierte Streifen – „American Sniper“, „A Star Is Born“, „Joker“, „Nightmare Alley“ und „Maestro“ – als „Bester Film nominiert. Zudem verlor der 51-Jährige Drehbuch-Oscars für „A Star Is Born“ und „Maestro“.

„Maestro“, „A Star is born“ – es sollte für Bradley Cooper einfach nicht sein.
„Maestro“, „A Star is born“ – es sollte für Bradley Cooper einfach nicht sein.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Glenn Close (8 Nominierungen, 0 Siege): Ihre ersten drei Nominierungen erhielt die 78-Jährige als Nebendarstellerin für „Garp und wie er die Welt sah“, „Der große Frust“ und „Der Unbeugsame“. Später folgten vier Nominierungen als „Beste Hauptdarstellerin“ – für „Eine verhängnisvolle Affäre“, „Gefährliche Liebschaften“, „Albert Nobbs“ und „Die Frau des Nobelpreisträgers“. Ihre letzte erfolglose Oscar-Nominierung bekam sie 2021 als Nebendarstellerin in „Hillbilly Elegy“.

Glenn Close gehört zu jenen Schauspielerinnen, die Höchstleistungen bringen, immer wieder ...
Glenn Close gehört zu jenen Schauspielerinnen, die Höchstleistungen bringen, immer wieder nominiert werden und dennoch leer ausgehen.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Peter O’Toole (8 Nominierungen, 0 Siege): Die 2013 verstorbenen englische Schauspiellegende wurde achtmal als „Bester Hauptdarsteller“ nominiert: für „Lawrence von Arabien“, „Becket“, „Der Löwe im Winter“, „Goodbye, Mr. Chips“, „Die herrschende Klasse“, „Der Stuntman“, „Mein Lieblingsjahr“ und „Venus“. Zum Trost bekam er 2003 einen Ehrenoscar (Honorary Academy Award) für sein Lebenswerk überreicht.

Richard Burton (7 Nominierungen, 0 Siege): Der 1984 verstorbene Waliser bekam seine erste Nominierung 1953 als „Bester Nebendarsteller“ für „Meine Cousine Rachel“. Danach folgten sechs Nominierungen als „Bester Hauptdarsteller” – für „Das Gewand“, „Becket“, „Der Spion, der aus der Kälte kam“, „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, „Königin für tausend Tage“ und „Equus – Blinde Pferde“.

Amy Adams würde man den Sieg längst einmal gönnen. Hier gratuliert sie Anne Hathaway, als diese ...
Amy Adams würde man den Sieg längst einmal gönnen. Hier gratuliert sie Anne Hathaway, als diese für „Les Miserables“ als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde.(Bild: APA/Kevin Winter/Getty Images)

Amy AdamsThelma Ritter und Deborah Kerr (6 Nominierungen, 0 Gewinne). Adams verlor fünfmal in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ – für „Junebug“, „Glaubensfrage“, „The Fighter“, „The Master“ und „Vice – Der zweite Mann“ – sowie einmal als „Beste Hauptdarstellerin“ für „American Hustle“. 

Ritter (1902-1969) wurde unter anderem viermal in Folge ab 1951 als „Beste Nebendarstellerin“ nominiert – für „Alles über Eva“, „Das Mädchen aus der Unterwelt“, „Mit einem Lied im Herzen“ und „An der Zollgrenze“. Zwei weitere Nominierungen folgten für „Bettgeflüster“ und „Der Gefangene von Alcatraz“.

Die begehrteste Filmtrophäe – der Oscar – ist die Krönung jeder Hollywood-Karriere.
Die begehrteste Filmtrophäe – der Oscar – ist die Krönung jeder Hollywood-Karriere.(Bild: AP/Matt Sayles)

Kerr erhielt in den 50er Jahren fünf Nominierungen als „Beste Hauptdarstellerin“: Für „Edward, mein Sohn“, „Verdammt in alle Ewigkeit“, „Der König und ich“, „Gott weiß, Mr. Allison“ und „Getrennte Tische“. Ihre sechste und letzte Nominierung folgte für „Sommer der Erwartung“. 1994 wurde sie schließlich mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Lesen Sie auch:
Jessie Buckley gilbt bereits als die Filmsesation des Jahres. Der Oscar als beste ...
98. Oscars:
Buckley kann den Sekt einkühlen, Chalamet zittert
06.03.2026

Außerhalb der Schauspiel-Kategorien gibt es eine noch viel längere Durststrecke.

Der Tonmischer Greg P. Russell hält den Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen ohne einen einzigen Sieg mit 16. Diane Warren könnte in diesem Jahr mit ihm gleichziehen. Die Filmmusik-Komponistin ist nach 15 Niederlagen am Sonntag zum 16. Mal in der Kategorie „Bester Originalsong“ nominiert – für „The Journey“ aus dem Film „The Six Triple Eight“.

Oscars am Sonntag!
Die größten Academy-Awards-Loser aller Zeiten
Echte Superpower
Heidi Klum sieht ihre „Form von ADHS“ als Vorteil!
Rutsch rüber, Pam!
Kurvenstar Brooks Nader wird zur „Baywatch“-Nixe
Gesetz des Dschungels
Harvey Weinstein hinter Gittern zusammengeschlagen
Jetzt ist es offiziell
Mickey Rourke wurde aus seinem Haus geworfen
