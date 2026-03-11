Die größten Academy-Awards-Loser aller Zeiten

Er gilt als der große Favorit als „Bester Regisseur“. Und ein Gewinn am Sonntag wäre Balsam auf die Seele von Paul Thomas Anderson, der damit endlich sein historisches „Oscar-Verlierer“-Image ausradieren könnte. Der 55-Jährige steht in den Annalen der Academy Awards als der Filmemacher mit den meisten Nominierungen ohne einen einzigen Sieg.