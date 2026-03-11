So sehen Sie die Champions League heute im TV

Auch heute wird viermal die Champions-League-Hymne gespielt. Welches Spiel wo im TV übertragen wird, erfahren Sie hier ...
Leverkusen gegen Arsenal (18.45 Uhr):
Die „Werkself“ empfängt die „Gunners“. Zu sehen auf Sky Sport Austria 1.
Paris Saint-Germain gegen Chelsea (21 Uhr):
Im Parc des Princes kommt es zum Rematch des Klub-WM-Endspiels. Wer das Spiel nicht verpassen will, wird auf Sky Sport Austria 2 fündig.
Bodö/Glimt gegen Sporting Lissabon (21 Uhr):
Wie weit geht die Reise für das Überraschungsteam aus Norwegen? Heute bekommt Bodö/Glimt Besuch aus Portugals Hauptstadt. Übertragen wird die Partie auf Sky Sport Austria 3.
Konferenz mit PSG vs. Chelsea und Bodö/Glimt vs. Sporting (21 Uhr):
Wer sich zwischen den beiden Spielen in Bodö beziehungsweise Paris nicht entscheiden kann, wird auf Sky Sport Austria 1 glücklich.
Real Madrid gegen Manchester City (21 Uhr):
Wer das erneute Aufeinandertreffen der „Königlichen“ mit den „Skyblues“ nicht verpassen will, wird auf Canal+ fündig.
Steht kein Fernsehgerät in der Nähe, sind Sie wie gewohnt mit den sportkrone.at-Livetickern bestens informiert.
