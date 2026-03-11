Angola sagt zwei Fußball-Testspiele in Dubai ab

Schlägerei! Ex-Premier-League-Kicker verhaftet
Nach Golf-Krach
Aufgrund der unsicheren Lage in der Region hat die Fußball-Nationalmannschaft von Angola zwei Testspiele in Dubai abgesagt. Davon betroffen ist auch ÖFB-WM-Gegner Jordanien.
Angola hat die für Ende März geplant gewesenen Fußball-Testspiele gegen Österreichs WM-Gruppengegner Jordanien sowie gegen den Iran abgesagt.
Der Verband begründete die Entscheidung mit der schwierigen Sicherheitslage in der Region. Beide Partien wären in Dubai über die Bühne gegangen.
