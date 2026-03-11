Vorteilswelt
ÖFB-Gegner betroffen

Angola sagt zwei Fußball-Testspiele in Dubai ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.03.2026 16:40
Jordanien verliert einen Testspielgegner.
Jordanien verliert einen Testspielgegner.(Bild: AFP/APA/Jung Yeon-je)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufgrund der unsicheren Lage in der Region hat die Fußball-Nationalmannschaft von Angola zwei Testspiele in Dubai abgesagt. Davon betroffen ist auch ÖFB-WM-Gegner Jordanien. 

Angola hat die für Ende März geplant gewesenen Fußball-Testspiele gegen Österreichs WM-Gruppengegner Jordanien sowie gegen den Iran abgesagt.

Der Verband begründete die Entscheidung mit der schwierigen Sicherheitslage in der Region. Beide Partien wären in Dubai über die Bühne gegangen.

