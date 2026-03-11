Vorteilswelt
Prozess um Unternehmer

Trotz Verbot: Pistenraupen nach Russland geliefert

Tirol
11.03.2026 17:00
Vier Pistenraupen ließ ein Tiroler nach Russland liefern – trotz bestehender Sanktionen.
Vier Pistenraupen ließ ein Tiroler nach Russland liefern – trotz bestehender Sanktionen.(Bild: Daria Vorontsova - stock.adobe.com, AFP)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein Unternehmer (69) aus Tirol umging über mehrere Monate das Russland-Embargo, lieferte vier Pistenfahrzeuge und verschleierte die Exporte mit falschen Rechnungen und gefälschten Zollpapieren. Vor Gericht zeigte der Mann Reue – und schrammte nur knapp am Gefängnis vorbei.

0 Kommentare

Es waren lukrative Geschäfte, die sich der 69-jährige Unternehmer nicht entgehen lassen wollte. Trotz geltender Sanktionen ließ der eigentlich bereits pensionierte Geschäftsmann innerhalb von knapp zwei Jahren vier Pistenfahrzeuge nach Russland liefern.

Mithilfe falscher Rechnungen und manipulierten Zollangaben – ausgestellt auf türkische und kasachische Firmen – sollte der wahre Empfänger verschleiert werden.

Der Angeklagte musste am Innsbrucker Landesgericht auf der Anklagebank Platz nehmen.
Der Angeklagte musste am Innsbrucker Landesgericht auf der Anklagebank Platz nehmen.(Bild: Samuel Thurner)

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte reuig. „Ich habe Fehler gemacht. Aber ich möchte betonen, dass ich keine Waffen verkauft habe“, sagte der Tiroler, der weiterhin als Geschäftsführer tätig ist. Den russischen Geschäftspartner kenne er seit 20 Jahren. Die weitreichenden Folgen seien ihm nicht bewusst gewesen. „Ich hätte nie geglaubt, dass ich deshalb auf der Anklagebank lande. Ich habe eher mit einer Verwaltungsstrafe gerechnet.“

Russische Webseite bleibt vorerst online
Am Ende wurde der 69-Jährige zu vier Monaten bedingter Haft sowie 6300 Euro Geldstrafe verurteilt. Ein möglicher Gewerbeausschluss wurde bedingt nachgesehen, er darf sein Unternehmen also weiterführen. Da auch in Kasachstan, Kirgisistan und Armenien Russisch gesprochen wird, wird die kyrillische Webseite daher vorerst bestehen bleiben.

Urteile nicht rechtskräftig
Auch das Unternehmen wurde zur Verantwortung gezogen: Gegen den Verband wurde eine Geldbuße von 20.000 Euro verhängt, die Hälfte davon bedingt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Tirol
11.03.2026 17:00
Tirol

