Trotz Verbot: Pistenraupen nach Russland geliefert

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte reuig. „Ich habe Fehler gemacht. Aber ich möchte betonen, dass ich keine Waffen verkauft habe“, sagte der Tiroler, der weiterhin als Geschäftsführer tätig ist. Den russischen Geschäftspartner kenne er seit 20 Jahren. Die weitreichenden Folgen seien ihm nicht bewusst gewesen. „Ich hätte nie geglaubt, dass ich deshalb auf der Anklagebank lande. Ich habe eher mit einer Verwaltungsstrafe gerechnet.“