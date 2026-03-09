Pinke Planspiele: NEOS wollen Bundesrat abschaffen

„Kompetenzwirrwarr“ entflechten

Die pinken Planspiele zur Staatsverschlankung führen aber weiter. Am Ende der Klausur stand ein Reformpapier für den Föderalismus. „Zentrales Ziel der Reform ist es, das bestehende ,Kompetenzwirrwarr’ zwischen Bund und Ländern zu entflechten“, sagt NEOS-Klubchef Yannick Shetty. Ein erster Hebel für mehr Klarheit sei für Shetty das Ende der 15a-Vereinbarungen, bei denen Bund und Länder Regelungen in Bereichen treffen, für die es eine gemeinsame Koordinierung bedarf.