Sinnlos-Stadträte abschaffen: NEOS machen Druck

„Haben wir in allen Bundesländern“

Und somit wäre das politische Ende der Nichtamtsführenden noch diese Legislaturperiode möglich, „hofft“ er. Der pinke Spitzenpolitiker: „Das haben wir in allen Bundesländern in unterschiedlicher Ausprägung, dass es Ämter gibt, die keine Funktion innehaben. Ich glaube nicht, dass das dem Ansehen der Politik guttut, wenn der Eindruck entsteht, dass es Politiker gibt, die nichts zu tun haben. Denn es gibt sehr viele, die sehr viel arbeiten.“ Nun wären die anderen Parteien im Bund „gut beraten, hier mitzugehen“.