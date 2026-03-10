Diese Söldnermentalität ist absolut inakzeptabel!

Da müssen alle Alarmglocken schrillen!

„Ich weiß nicht, ob es uns vielleicht sogar guttut, dass wir diese Tabellenführung weg haben, damit auch der Letzte aufwacht und sieht, dass es so nicht weitergeht und dass es so nicht reicht“, erklärte Sportboss Marcus Mann nach der Niederlage in Hütteldorf bei „Sky“. Da müssen alle Alarmglocken schrillen! Wer nach knapp drei bescheidenen Jahren noch immer nicht verstanden hat, worum es geht, hat in Salzburg nichts verloren!