Red Bull Salzburg

Diese Söldnermentalität ist absolut inakzeptabel!

Salzburg
10.03.2026 07:00
Red Bull Salzburg könnte in der dritten Saison in Serie ohne Titel bleiben.
Red Bull Salzburg könnte in der dritten Saison in Serie ohne Titel bleiben.
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Beichler-Effekt beim FC Red Bull Salzburg? Im Gegenteil: Es geht weiter bergab. Bereits nach wenigen Wochen schlägt Sportboss Marcus Mann Alarm. Ein Kommentar von „Krone“-Redakteur Christoph Nister. 

Geht das schon wieder los? Spätestens nach dem vierten Spiel unter Cheftrainer Daniel Beichler ist an der Salzach Ernüchterung eingekehrt.

Auf das überzeugende 5:1 beim LASK folgten eine Nullnummer gegen Hartberg, das peinliche Cup-Aus gegen Altach und zuletzt ein 0:1 gegen ein erschreckend schwaches, aber effizientes Rapid. Dreimal in Folge gelang den Bullen kein Treffer, die Tabellenführung in der Bundesliga ist futsch!

Ist bei Red Bull Salzburg als Leader gefragt: Kapitän Mads Bidstrup (re.).
Ist bei Red Bull Salzburg als Leader gefragt: Kapitän Mads Bidstrup (re.).

Die erhoffte Wende blieb aus
Dass die Beförderung des Steirers vom Farmteam Liefering zu Salzburg ein enormes Risiko sein würde, war von Anfang an klar. Das große Problem des einstigen Vorzeigeklubs sitzt aber nicht auf der Betreuerbank. Seit Sommer 2023 wurde vereinsintern vieles hinterfragt und verändert. Sportdirektoren sowie Sport-Geschäftsführer kamen und gingen. Mehrere Cheftrainer versuchten ihr Glück.

Die erhoffte Wende, um hierzulande der Konkurrenz wieder den eigenen Stempel aufdrücken zu können, blieb aus. Gefühlt wurde es sogar von Saison zu Saison schlimmer. Zwei Spielzeiten in Folge blieben die Bullen ohne Titel. Aller schlechten Dinge könnten drei sein.

Beim Cupfinale in Klagenfurt ist Salzburg auch in diesem Jahr nur Zuseher. Und macht die Mannschaft in der Tonart weiter wie zuletzt, wird man auch in der Liga bald als Nebendarsteller agieren.

Trainer Daniel Beichler blieb mit Red Bull Salzburg zuletzt dreimal torlos.
Trainer Daniel Beichler blieb mit Red Bull Salzburg zuletzt dreimal torlos.
Sportboss Marcus Mann (o.) schlägt daher Alarm!
Sportboss Marcus Mann (o.) schlägt daher Alarm!

Da müssen alle Alarmglocken schrillen!
„Ich weiß nicht, ob es uns vielleicht sogar guttut, dass wir diese Tabellenführung weg haben, damit auch der Letzte aufwacht und sieht, dass es so nicht weitergeht und dass es so nicht reicht“, erklärte Sportboss Marcus Mann nach der Niederlage in Hütteldorf bei „Sky“. Da müssen alle Alarmglocken schrillen! Wer nach knapp drei bescheidenen Jahren noch immer nicht verstanden hat, worum es geht, hat in Salzburg nichts verloren!

Diese Bullen-Truppe ist die mit Abstand teuerste der gesamten Liga, den Spielern wird seit Jahren der rote Teppich ausgerollt. Es fehlt an absolut nichts in der Mozartstadt – abgesehen von guten Leistungen.

In Salzburg ist Feuer am Dach – Anspruch und Wirklichkeit klaffen mittlerweile meilenweit auseinander. Die Söldnermentalität, die gewisse Spieler seit geraumer Zeit an den Tag legen, ist absolut inakzeptabel. Kein Wunder, dass viele Fans die Schnauze voll haben.

Salzburg
10.03.2026 07:00
Salzburg

