SPÖ-Bundesräte stimmten gegen Pensionsanpassung

Nicht die ersten „Umfaller“

Denn in der noch jungen Amtszeit der Bundesregierung gab es damit bereits zwei Abstimmungen, bei denen Mandatare aus Regierungsparteien dem eigenen Kurs widersprochen haben. Bereits im Juli wurde ja die Messenger-Überwachung mit zwei Gegenstimmen der NEOS, Nikolaus Scherak und die mittlerweile sogar zurückgetretene Stephanie Krisper, beschlossen. Jetzt fielen – aus Sicht der Regierung – die ohnehin der Regierung eher kritisch gesinnten SPÖ-Burgenländer bei den Pensionen um. Im Burgenland selbst sieht man die eigene Linie jedenfalls aber bestätigt.