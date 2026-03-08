Polizei zog zahlreiche Drogenlenker aus Verkehr

In einer nächtlichen Schwerpunktaktion wurden in Graz zahlreiche Drogenlenker aus dem Verkehr gefischt. Es kam zu 45 Anzeigen und sechs Führerscheinabnahmen. Besonders dreist: Zwei Lenker versuchten, vor der Polizei zu flüchten.
In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei eine Schwerpunktkontrolle in Graz durch. Dabei kam es zu sechs Führerscheinabnahmen und 45 Anzeigen. In drei Fällen saßen die Lenker betrunken hinter dem Steuer – drei Personen standen sogar unter Einfluss von anderen Suchtgiften, wie Speicheltests bzw. Blutabnahmen ergaben. Hierfür stand auch der polizeiärztliche Dienst im Einsatz. In einem Fahrzeug wurde Suchtgift sichergestellt.
Kinder nicht gut gesichert
Aber auch die Verkehrssicherheit wurde auf den Grazer Straßen nicht allzu ernst genommen: Es wurden zwei Anzeigen wegen unzureichender Kindersicherung erstattet. Die Polizei verhängte 13 Organmandate, unter anderem wegen der Nichtverwendung des Sicherheitsgurtes oder anderen weniger schweren Übertretungen im Straßenverkehr.
Fluchtversuche gescheitert
Besonders dreist: Zwei Lenker missachteten die Anhaltezeichen der Polizei und versuchten vor den Kontrollen zu flüchten. Doch die Verfolgungsjagden endeten rasch. Auch sie wurden ausgeforscht und angezeigt.
