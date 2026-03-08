Polizei zog zahlreiche Drogenlenker aus Verkehr

In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei eine Schwerpunktkontrolle in Graz durch. Dabei kam es zu sechs Führerscheinabnahmen und 45 Anzeigen. In drei Fällen saßen die Lenker betrunken hinter dem Steuer – drei Personen standen sogar unter Einfluss von anderen Suchtgiften, wie Speicheltests bzw. Blutabnahmen ergaben. Hierfür stand auch der polizeiärztliche Dienst im Einsatz. In einem Fahrzeug wurde Suchtgift sichergestellt.