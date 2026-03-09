Marco Kasper wieder Österreichs Spieler des Jahres

Beschert Abwehrtalent Salzburg eine Mega-Ablöse?
Barca ist heiß auf ihn
Marco Kasper ist zum zweiten Mal nach 2022 zu Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres gewählt worden.
Der für die Detroit Red Wings spielende 21-Jährige gewann die unter Experten und Expertinnen durchgeführte Wahl mit 78 Punkten vor Zürich-Legionär Vinzenz Rohrer (52) sowie dem ebenfalls in der NHL für Vancouver spielenden Marco Rossi (38).
Auf Platz vier folgte mit der in Nordamerikas Frauen-Liga PWHL engagierten Theresa Schafzahl die erste Frauen-Teamspielerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.