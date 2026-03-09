Gemeindebau wegen Fliegerbomben-Fund evakuiert

„Bei Grabungsarbeiten in der Ichagasse wurde eine Fliegerbombe gefunden“, berichtete die Wiener Polizeisprecherin Anna Gutt im Gespräch mit der „Krone“ am Montagabend – und weiter: „Während der Entschärfung der Spezialisten des Bundesheeres mussten Dutzende Bewohner in der Nachbarschaft ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen verlassen.“ Davon waren auch Bewohner des Gemeindebaus in der Leopoldauer Straße 70 betroffen.