Gemeindebau wegen Fliegerbomben-Fund evakuiert

Großeinsatz in Wien-Floridsdorf am Montagabend! Weil ein Bauarbeiter bei Grabungsarbeiten in der Ichagasse eine Fliegerbombe entdeckte, eilten Rettung, Feuerwehr und Polizei in den 21. Bezirk. Überdies rückte auch das Bundesheer mit dem Entminungsdienst an. Der Fundort wurde abgesperrt, Anwohner evakuiert.
„Bei Grabungsarbeiten in der Ichagasse wurde eine Fliegerbombe gefunden“, berichtete die Wiener Polizeisprecherin Anna Gutt im Gespräch mit der „Krone“ am Montagabend – und weiter: „Während der Entschärfung der Spezialisten des Bundesheeres mussten Dutzende Bewohner in der Nachbarschaft ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen verlassen.“ Davon waren auch Bewohner des Gemeindebaus in der Leopoldauer Straße 70 betroffen.
Der Rudolf-Hitzinger-Hof, in dem sich 284 Wohnungen befinden, wurde im Jahr 1971 nach einer zweijährigen Bauzeit einst feierlich eröffnet. Namensgeber der Anlage mit 18 Stiegen ist der gelernte Maschinenschlosser Rudolf Hitzinger, der auch Bezirksvorsteher von Floridsdorf war.
Der Einsatz dauerte gegen 19.30 Uhr noch an. Auch die Rettung und die Feuerwehr waren im Assistenzeinsatz mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.
