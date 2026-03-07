Schüler löste mit Messer Polizeieinsatz aus

Große Aufregung an einer Schule in Salzburg: Weil ein Schüler auf dem Schulgelände der HLW Annahof mit einem Messer unterwegs war, wurde am Freitag nach dem schulinternen Krisenmanagement die Polizei gerufen. Der Schüler hatte das Messer offenbar aus dem Kochunterricht mitgenommen.
Innerhalb kürzester Zeit sei die Polizei nach der Alarmierung am Schulgelände gewesen, hieß es in einem Schreiben der Schule. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Burschen um einen Schüler des Annahof handelt.
Gegenüber den Beamten sagte der Bursche, er habe das Küchenmesser dabeigehabt, weil er es zuvor für den Kochunterricht gebraucht habe. Er habe auf ein Taxi gewartet, das ihn nach Hause bringen sollte, so der Bursche. Da keine Gefahr bestand, wurde an der Schule wieder Entwarnung gegeben.
