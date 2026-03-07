Schüler löste mit Messer Polizeieinsatz aus

Gegenüber den Beamten sagte der Bursche, er habe das Küchenmesser dabeigehabt, weil er es zuvor für den Kochunterricht gebraucht habe. Er habe auf ein Taxi gewartet, das ihn nach Hause bringen sollte, so der Bursche. Da keine Gefahr bestand, wurde an der Schule wieder Entwarnung gegeben.