Heimisches Biathlon-Talent mit nächster Medaille

Staffel-Silber am Arber! Biathlon-Youngster Simon Hechenberger aus Saalfelden schnappte sich mit seinen Teamkollegen bei der Junioren-WM am Arber hinter Italien und vor Estland Platz zwei.
Das rot-weiß-rote Biathlon-Trio um den Saalfeldener Simon Hechenberger, Tim Danner und Matti Pinter holte sich bei der IBU Biathlon Junioren-WM am Arber (Bayerischer Wald) sensationell die Silbermedaille.
Mit insgesamt zehn Nachladern, zwei Strafrunden und einem Rückstand von 23 Sekunden musste man sich schlussendlich nur den Italienern geschlagen geben. Rang drei sackte das Team aus Estland ein.
Hechenberger schon in Mixed mit Gold
Schon in der Mixed Jugend-Staffel lieferte der 18-Jährige mit seinen Kollegen in überlegener Manier ab und ergatterte die Goldmedaille.
