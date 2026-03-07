Alko- und Drogen-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Beim Salzburger Neutor im Zentrum der Stadt stoppten Beamte in den Abendstunden des Freitags einen Autofahrer: Der Verdacht einer Alkoholisierung bestätigte sich durch den Alko-Test – 0,8 Promille Alkoholgehalt hatte der Mann im Blut. Und auf der B311 im Pinzgau im Gemeindegebiet von Saalfelden konnten Polizisten einen Raser aus dem Verkehr ziehen: Mit 165 km/h bei erlaubtem Tempo 100 donnerte er über den Asphalt der Pinzgauer Bundesstraße. Die rasante Fahrt kostete ihm die Lenkberechtigung.