Polizei-Kontrollen

Alko- und Drogen-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Salzburg
07.03.2026 13:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mehrere Verkehrssünder konnte die Salzburger Polizei über den Freitag im Rahmen von Kontrollen stoppen: darunter Alko- und Drogen-Lenker. Auch einen besonders rasanten Autofahrer hielten die Beamten an und nahmen ihm den Führerschein ab: Er raste mit 165 Sachen auf der B311 im Pinzgau.

Ein slowakischer Pkw-Lenker (41) lenkte im Ortsgebiet von Hof sein Fahrzeug, während er an seinem Smartphone hantierte. Polizisten sahen dies, stoppten den Lenker. 0,9 Promille Alkoholgehalt hatte der Slowake intus. Beamte nahmen ihm an Ort und Stelle den Führerschein ab. 

Positiver Drogen-Test
In Maishofen zeigte ein Pinzgauer Autofahrer (37) im Zuge der Kontrolle Symptome eines Suchtmittelrausches. Nach einem Drogen-Test war klar: Der Lenker hatte Kokain und Amphetamine konsumiert. Ein Arzt bestätigte die Fahruntauglichkeit. Auch bei ihm wurde der Führerschein abgenommen. Genauso wie einem Salzburger (37) im Stadtteil Aigen: Bei diesem Lenker zeigte der Drogen-Test ein positives Ergebnis auf Cannabis an. 

Beim Salzburger Neutor im Zentrum der Stadt stoppten Beamte in den Abendstunden des Freitags einen Autofahrer: Der Verdacht einer Alkoholisierung bestätigte sich durch den Alko-Test – 0,8 Promille Alkoholgehalt hatte der Mann im Blut. Und auf der B311 im Pinzgau im Gemeindegebiet von Saalfelden konnten Polizisten einen Raser aus dem Verkehr ziehen: Mit 165 km/h bei erlaubtem Tempo 100 donnerte er über den Asphalt der Pinzgauer Bundesstraße. Die rasante Fahrt kostete ihm die Lenkberechtigung.

Salzburg
07.03.2026 13:00
