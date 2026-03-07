Eisbären gehen mit weißem Fell in die Play-offs!

Rappold sorgt für Derby-Entscheidung

Denn für den Schlusspunkt sorgte Kilian Rappold, der den 5:4-Sieg für die Zeller einsackte. „Es läuft richtig gut bei uns aber wir müssen trotzdem in jeder Partie alles geben“, sagte Eisbären-Routinier Max Wilfan, der das „T-Wort“ für Titel nicht komplett aussprechen wollte. „Ich kann hier nicht stehen und sagen, wir wollen nicht Meister werden. Aber den Titel muss man ersteinmal verteidigen“, erklärter der Stürmer gegenüber der „Krone“. Die Pinzgauer gehen damit in der Masterround ungeschlagen in die Play-offs. Der sogenannte Pick erfolgt Sonntagvormittag.