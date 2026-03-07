Krieg statt Kultur bei Osterfestspiel-Hauptsponsor

„Partnerschaft ist über mehrere Jahre angelegt“

Fraglich auch, ob Katar nicht künftig generell Krieg der Kultur vorziehen muss. Denn Verteidigungsmaßnahmen kosten Geld. „Die Partnerschaft zwischen den Osterfestspielen und Visit Qatar ist allerdings über mehrere Jahre angelegt und geplant“, gibt man sich seitens der Osterfestspiele zurzeit noch zuversichtlich. Ob sich diese Pläne jedoch genau so in die Tat umsetzen lassen werden, bleibt fraglich.