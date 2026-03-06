In Wagrain werden Zwillingspaare erforscht
Projekt der PMU
Wenn sich von 30. Mai bis 7. Juni 2026 Zwillingspaare aus dem deutschsprachigen Raum in Wagrain-Kleinarl versammeln, dann geht es um mehr als ein emotionales Wiedersehen.
Das 42. Internationale Zwillingstreffen wird erstmals Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts zur Wirkung naturbasierter Regeneration – durchgeführt von der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU).
Gesucht werden dafür noch eineiige und zweieiige Zwillingspaare im Alter von 20 bis 80 Jahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.