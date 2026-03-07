Motorradfahrer stieß mit Traktor zusammen

Mann findet sein Auto nach Einkauf zerkratzt vor
Zeugen gesucht
Bei einem Verkehrsunfall in Eugendorf ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Biker stieß auf der B1 zwischen Eugendorf und Henndorf mit einem Traktor zusammen.
Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Schaming. Bei der Ausfahrt eines Gasthauses stieß der Motorradfahrer mit einem Traktor zusammen. Dabei wurde der Biker so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden musste. Genauere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst keine.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.