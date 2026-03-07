Motorradfahrer stieß mit Traktor zusammen

Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Schaming. Bei der Ausfahrt eines Gasthauses stieß der Motorradfahrer mit einem Traktor zusammen. Dabei wurde der Biker so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden musste. Genauere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst keine.