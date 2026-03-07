Vorteilswelt
Nur Blechschaden

Reisebus bei Auffahrunfall auf der A10 involviert

Salzburg
07.03.2026 11:25
Tauernautobahn Symbolbild
Tauernautobahn Symbolbild(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Schrecksekunde für die Insassen eines Reisebusses am Samstagvormittag auf der Tauernautobahn. Gegen 9.30 Uhr kam es Erstinformationen zufolge im Bereich Hiefler-Tunnel in Fahrtrichtung Villach zu einem Auffahrunfall: Ein Pkw prallte gegen das Heck eines Busses. Laut Polizei wurden aber offenbar keine Personen dabei verletzt.

Es krachte am Samstagvormittag auf der A10 in Fahrtrichtung Villach: Vor dem Hiefler Tunnel kam es ersten Informationen zufolge zu einem Auffahrunfall. Ein Pkw dürfte gegen das Heck eines Reisebusses geprallt sein. Personen wurden dabei aber nicht verletzt, heißt es vorab von der Polizei. 

Nähere Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt. Aufgrund des anschließenden Einsatzes kam es zu Einschränkungen und Wartezeiten im Straßenverkehr.

Salzburg
07.03.2026 11:25
