Reisebus bei Auffahrunfall auf der A10 involviert

Es krachte am Samstagvormittag auf der A10 in Fahrtrichtung Villach: Vor dem Hiefler Tunnel kam es ersten Informationen zufolge zu einem Auffahrunfall. Ein Pkw dürfte gegen das Heck eines Reisebusses geprallt sein. Personen wurden dabei aber nicht verletzt, heißt es vorab von der Polizei.