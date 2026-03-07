Reisebus bei Auffahrunfall auf der A10 involviert

Schrecksekunde für die Insassen eines Reisebusses am Samstagvormittag auf der Tauernautobahn. Gegen 9.30 Uhr kam es Erstinformationen zufolge im Bereich Hiefler-Tunnel in Fahrtrichtung Villach zu einem Auffahrunfall: Ein Pkw prallte gegen das Heck eines Busses. Laut Polizei wurden aber offenbar keine Personen dabei verletzt.
Nähere Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt. Aufgrund des anschließenden Einsatzes kam es zu Einschränkungen und Wartezeiten im Straßenverkehr.
