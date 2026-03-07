Vorteilswelt
Im Teambewerb

Pongauer Skispringer ist Junioren-Weltmeister

Salzburg
07.03.2026 14:56
Großer Jubel bei den rot-weiß-roten Nachwuchs-Skispringern.
Großer Jubel bei den rot-weiß-roten Nachwuchs-Skispringern.(Bild: Ski Austria/Instagram)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Bischofshofener Thomas Gfrerer sowie Nikolaus Humml, Julian Auinger und Lukas Haagen gewannen bei der U23-Weltmeisterschaft in Lillehammer (Nor) Skisprung-Gold vor den Teams aus Deutschland und Norwegen.

0 Kommentare

Nach Platz 14 auf der Normalschanze durfte Thomas Gfrerer am Samstag doch noch jubeln. Der erst 17-jährige Bischofshofener holte mit seinen Teamkollegen Nikolaus Humml, Julian Auinger und Lukas Haagen im Teambewerb Gold und ließ dabei auch die Konkurrenten aus Deutschland (2) sowie die Lokalmatadoren aus Norwegen (3) alt aussehen. 

„Es war ein richtig cooler Tag. Die Stimmung mit dem Team auf der Schanze war genial. Wie man sieht, haben wir es gut runtergebracht“, strahlte der Youngster, der mit zwei Sprüngen bis 94 und 96 Metern durchaus aufhorchen ließ.

Zitat Icon

Wir haben alle zusammengehalten!

Thomas GFRERER

„Wir haben alle zusammengehalten!“, adelte der Youngster das gesamte rot-weiß-rote Team in Lillehammer. 

Salzburg
07.03.2026 14:56
