Pongauer Skispringer ist Junioren-Weltmeister

Riesenfreude bei Bischofshofener Skispringer Thomas Gfrerer

„Es war ein richtig cooler Tag. Die Stimmung mit dem Team auf der Schanze war genial. Wie man sieht, haben wir es gut runtergebracht“, strahlte der Youngster, der mit zwei Sprüngen bis 94 und 96 Metern durchaus aufhorchen ließ.