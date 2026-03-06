EM-Erfolgslauf am Arber geht mit Bronze weiter

Österreichs Damen haben im letzten Einzelrennen im Rahmen der IBU-Biathlon-Jugend- und Juniorinnen-Weltmeisterschaften am Arber (GER) noch einmal für Medaillen gesorgt.
Die Osttirolerin Selina Ganner, die mit Bronze im Sprint bereits eine Einzelmedaille eroberte, lieferte auch im Massenstartrennen am Freitag eine Top-Performance ab und krönte sich mit insgesamt drei Schießfehlern und einem Vorsprung von 10,2 Sekunden auf die Französin Adele Ouvrier Buffet (+10,2 sec.) zur Jugend-Weltmeisterin.
Auf Platz drei durfte sich mit Ilvy Giestheuer gleich eine weitere Österreicherin über Edelmetall freuen. Die Salzburgerin vom SC Kuchl jubelte dank einer starken Laufleistung mit insgesamt vier Schießfehlern und einem Rückstand von 17,9 Sekunden über Bronze und machte den rot-weiß-roten Traumtag perfekt! „Es ist einfach so cool, dass Selina gewinnen konnte und dass wir heute gemeinsam am Podium stehen dürfen. Als ich auf der Zielgeraden den dritten Platz holen konnte, war das ein unglaubliches Gefühl und ich habe im Ziel einfach nur mehr gejubelt“, strahlte die Salzburgerin.
