Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Biathlon-Junioren

EM-Erfolgslauf am Arber geht mit Bronze weiter

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.03.2026 20:00
Selina Ganner (l.) und Ilvy Giestheuer (r.) jubelten über Gold und Bronze.
Selina Ganner (l.) und Ilvy Giestheuer (r.) jubelten über Gold und Bronze.(Bild: Ski Austria)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Damen haben im letzten Einzelrennen im Rahmen der IBU-Biathlon-Jugend- und Juniorinnen-Weltmeisterschaften am Arber (GER) noch einmal für Medaillen gesorgt. 

0 Kommentare

Die Osttirolerin Selina Ganner, die mit Bronze im Sprint bereits eine Einzelmedaille eroberte, lieferte auch im Massenstartrennen am Freitag eine Top-Performance ab und krönte sich mit insgesamt drei Schießfehlern und einem Vorsprung von 10,2 Sekunden auf die Französin Adele Ouvrier Buffet (+10,2 sec.) zur Jugend-Weltmeisterin.

Lesen Sie auch:
Thomas Marchl wurde zum Kugelsammler.  
Biathlet Marchl
ÖSV-Hoffnung holt sich zwei weitere Kristallkugeln
06.03.2026
Aufregung in Lahti
Prevc disqualifiziert! Tschofenig am Stockerl
06.03.2026
Nordische Kombination
Lamparter holt sich zum zweiten Mal Gesamtweltcup
06.03.2026

Auf Platz drei durfte sich mit Ilvy Giestheuer gleich eine weitere Österreicherin über Edelmetall freuen. Die Salzburgerin vom SC Kuchl jubelte dank einer starken Laufleistung mit insgesamt vier Schießfehlern und einem Rückstand von 17,9 Sekunden über Bronze und machte den rot-weiß-roten Traumtag perfekt! „Es ist einfach so cool, dass Selina gewinnen konnte und dass wir heute gemeinsam am Podium stehen dürfen. Als ich auf der Zielgeraden den dritten Platz holen konnte, war das ein unglaubliches Gefühl und ich habe im Ziel einfach nur mehr gejubelt“, strahlte die Salzburgerin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
06.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
367.787 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.072 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
282.367 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2435 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2240 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Hunderttausende auf der Flucht ++ Schießbefehl
1779 mal kommentiert
Nach der Eskalation im Nahen Osten sind bereits Hunderttausende auf der Flucht. 
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Biathlon-Junioren
EM-Erfolgslauf am Arber geht mit Bronze weiter
Größter Karriereerfolg
Gold und Bronze für Lohfeyer bei EM im Kaukasus
Biathlet Marchl
ÖSV-Hoffnung holt sich zwei weitere Kristallkugeln
Krone Plus Logo
MMA-Kämpfer
Salzburger würde „gratis“ in den Ring steigen
Krone Plus Logo
Nach Blamage im Cup
Trainer Beichler und Salzburg zurück auf Anfang

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf