Austria fügte Leader erste Pleite seit August zu

Und weil es so schön war, steuerte auch der FC Liefering sein Scherflein zum gelungenen Abend bei. Denn dank des 4:3-Heimsiegs gegen Bregenz wuchs auch der Vorsprung der Violetten auf den - Stand jetzt - letzten verbliebenen Abstiegsplatz. Ivanschitz traf früh aus der zweiten Reihe wuchtig unter der Latte zur Führung (11.). Sein Tor wurde aus ungeklärten Gründen Debütant und Rechtsverteidiger Palacios gut geschrieben. Die Führung baute Striednig (26.) nach Querpass bald aus. Vor Seitenwechsel ging es dann rund: Lendambi verkürzte per Kopf nach Corner (43.), im Gegenzug stellte Kapitän Verhounig auf 3:2, indem er sich eine Flanke fast unbedrängt stoppen und das Eck aussuchen konnte (44.). Das letzte Wort hatte Bregenzer Taratarotti per Elfmeter (45.+3).