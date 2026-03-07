Mann findet sein Auto nach Einkauf zerkratzt vor

Lauerte ihm die Ex-Freundin auf, hatte jemand einen schlechten Tag und wollte willkürlich Frust abbauen oder war es doch nur ein Auspark-Unfall? Fragen, mit denen sich ein Mann aus München nun wohl beschäftigt. Während er nur kurz in Piding (D) einkaufen war, zerkratzte jemand sein Auto...
Der Mann stellte seinen Mercedes gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE in Piding, nahe Salzburg, ab. Als er etwa 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Kratzer an der hinteren linken Seite seines Autos.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Nach der Spurenlage gilt laut Polizei folgendes Szenario am wahrscheinlichsten: Es dürfte ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Mercedes gestoßen sein. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Die Polizei Bad Reichenhall bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer +49/8651/9700 zu melden.
